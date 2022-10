Marta Nogueira: 'Menina-milagre' operada pela 36ª vez

Marta Nogueira, a menina que foi baleada na cabeça pelo ex-namorado em 2015 (hoje com 28 anos), continua a lutar pela recuperação e foi submetida à 36º cirurgia.Sem o apoio do Estado, o Hospital D. Manuel Aguiar, em Leira, e o médico especialista em cirurgia dos pés, Franz Walter Boensh, disponibilizaram-se a ajudar Marta: teve acesso gratuito a uma intervenção cirúrgica aos dedos dos pés que lhe permitirá recuperar o equilíbrio na mobilidade.

“É sem dúvida um caso muito especial. A operação correu bem e o objetivo é que a Marta recupere alguma qualidade de vida. Estou confiante”, explicou o especialista ao, reforçando que a resiliência de Marta tem sido fundamental ao longo de todo o processo. No hospital, Marta conquistou a equipa médica com o seu sorriso e força de viver. “Estou muito feliz com mais uma conquista. Vou continuar o processo de recuperação e não vou desistir”, disse esta sexta-feira.Determinada a superar as suas limitações, Marta tem contado com a generosidade de entidades particulares que ajudam com as consultas médicas e tratamentos de fisioterapia. Os pais, Maria da Luz e João, são o seu pilar.