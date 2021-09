Máscara já não é obrigatória na rua. Quais são as novas regras?

Perguntas e respostas mais comuns sobre as novas diretrizes da DGS.

O uso de máscara no exterior deixou de ser obrigatório na passada segunda-feira. Ainda assim, existem algumas exceções. Conheça a resposta a algumas das perguntas mais comuns acerca desta nova medida.A obrigatoriedade deixou de ser aplicada na via pública, mas mantém-se em todos os espaços fechados, com exceção da residência.A partir dos dez anos de idade, ou alunos do 2.º ciclo, com exceção de pessoas com declaração médica, por deficiência cognitiva ou outra doença.Para as pessoas singulares oscilam entre os cem e os 500 euros. Para entidades coletivas vão de mil a cinco mil euros.A GNR, PSP, Polícia Marítima, ASAE e Polícias Municipais.Nas escolas é apontada a distância de um metro entre alunos. Entre adultos é apontado 1,5 metros a dois metros. Em locais com lugares sentados, uma cadeira vazia a cada dois lugares, exceto nos transportes públicos.Dez dias para os doentes assintomáticos e com teste negativo. Para doentes recuperados que tiveram sintomas graves são vinte dias.