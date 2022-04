Máscaras deixam de ser obrigatórias em Espanha depois da Páscoa

Há espaços onde a máscara vai manter-se obrigatória.

O Conselho de Ministros espanhol vai aprovar dia 20 de abril a retirada das máscaras faciais, segundo a Ministra da Saúde, Carolina Darias anunciou ao Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS).Porém, a máscara irá ser obrigatória em transportes públicos, centros de saúde e hospitais, para trabalhadores e visitantes.Em relação às pessoas com sintomas de Covid-19, estas terão de continuar a usar a máscara como proteção individual e pública.O uso de máscaras em Espanha é imposto aos cidadãos desde o mês de maio de 2020, sendo esta a última medida retirada para normalizar a presença do coronavírus, visto que na passada semana, as pessoas que testavam positivo à Covid-19 e tinham sintomas leves, não precisavam de ser testadas ou fazer o período de isolamento."É uma medida necessária. Dissemos que seria durante o tempo essencial que a situação epidemiológica exigia", conta Carolina Darias, numa entrevista ao El País.Contudo, o presidente do Conselho Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, é a favor do uso das máscaras pelo menos durante mais um mês e meio."Passou pouco tempo" desde os novos valores da pandemia, e "não se deve correr excessivamente", afirma o presidente do Conselho de Andaluzia, mostrando o seu desacordo.Em Espanha a incidência cumulativa para a população geral já não é medida, porque os testes são indicados apenas para pessoas com mais de 60 anos e vulneráveis.