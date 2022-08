Máscaras deixam de ser obrigatórias nos transportes mas há exceções. Saiba quais

Novas medidas anunciadas após Conselho de Ministros. Serra da Estrela em situação de calamidade durante um ano.

O Governo anunciou esta quinta-feira o fim das máscaras nos transportes coletivos de passageiros, incluindo aviões, assim como em táxis e TVDEs.

"Atendendo à manutenção da evolução favorável, com uma tendência controlada da utilização dos cuidados de saúde e também com a informação cientifica disponível, [o Conselho de Ministros] entendeu ser adequado pôr fim à obrigatoriedade de utilização de máscaras ou viseiras nos transportes públicos de passageiros e também em táxis e TVDE", afirmou Marta Temido.

Entre as novas medidas, apresentadas por Mariana Vieira da Silva está também a prorogação da situação de alerta em Portugal, devido à Covid-19, até 30 de setembro, assim como a

, em sequência dos devastadores incêndios que lavraram naquela zona nas últimas semanas.

Esta medida, explicou Mariana Vieira da Silva, vai abranger não apenas os municipios que fazem parte do Parque Natural da Serra da Estrela, mas também todos os conselhos com área ardida ou superior a 4500 hectares ou 10% da área. "Corresponde a municipios com medidas especiais de apoio neste momento de recuperação dos incêndios", explicou a ministra da Presidência.

Marta Temido explicou que o fim da obrigatoridade de máscaras e viseiras também está previsto em farmácias. A ministra da Saúde esclareceu que o equipamento de proteção se mantém "na frequência de estebelecimentos prestadores de cuidados de saúde" e "nas estruturas residenciais para idosos e serviços semelhantes".

"A dispensa de obrigatoriedade não invalida que não se faça uma autoavaliação", recordou Marta Temido, ressalvando que mesmo nas situações em que não é obrigatória, a mascara pode ter que ser colocada.