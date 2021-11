Máscaras em espaços fechados e certificados digitais em vários locais: Conheças as medidas anunciadas pelo Governo

A partir de 1 de dezembro, o teletrabalho é recomendado, as máscaras voltam a ser obrigatórias em espaços fechados, os certificados digitais são necessários para aceder a restaurantes, hotéis e alojamento local, eventos com lugares marcados e ginásios, e os testes com resultado negativo são obrigatórios, mesmo para os vacinados, para visitas a lares ou a pacientes internados em hospitais, para aceder a grandes eventos sem lugares marcados e recintos desportivos, discotecas e bares.Leia toda a reportagem no Correio da Manhã