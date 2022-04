Máscaras mantêm-se obrigatórias apenas nos transportes, hospitais e lares, anuncia Marta Temido

Certificado digital deixa de ser obrigatório nas visitas a lares e hospitais.

Após reunião do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, Marta Temido, ministra da Saúde falou ao País para anunciar novas regras no que diz respeito às medidas para combater a Covid-19, mais especificamente quanto ao uso de máscara em espaços fechados. A máscara passa a ser apenas obrigatória em lares, hospitais, ou outras estruturas com grande presença/afuência de idosos, ou em lugares fechados com grande concentração de pessoas, como por exemplo os transportes públicos.



As máscaras deixam assim de ser obrigatórias nas escolas.

Marta Temido começou por fazer um balanço dos números da pandemia, indicando que a meta para a queda da máscara seria "20 óbitos por cada milhão de habitantes a 14 dias". Neste momento o indicador está nos 27,9.

"O número de internados está largamente abaixo do valor de referência, mas não entrámos ainda no número ideal. Ainda assim, a mortalidade por todas as causas no nosso País encontra-se dentro dos valores esperados para a época do ano", sublinhou marta Temido. "Não estamos no patamar ideal, mas entendemos assumir com transparência que o caminho permite, neste momento, alterar o enquandramento. Sazonalmente podemos ter que tomar medidas em sentido diferentes", admitiu a ministra da Saúde.

Comunicou em seguida a "Não obrigatoriedade no uso de máscaras exceto em locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis, lares, hospitais, cuidados integrados, serviços de saúde e locais caracterizados pela elevada utilização, sem arejamento, ou com grande frequência de pessoas".



Marta Temido explicou ainda que deixa de ser obrigatório a apresentação de certificado digital nas visitas a lares e hospitais, e em todas as restantes modalidades, assim como deixa de haver regras na realização de testes de diagnóstico à Covid-19: passam a acontecer em casos determinados pela DGS e autoridades de saúde.