Mata mulher e suicida-se em Cascais depois de queixa por violência doméstica

Maria Otília, 46 anos, estava a divorciar-se de António Jorge, 51, e tinha feito queixa.

Maria Otília Borges, de 46 anos, estava a divorciar-se do marido, António Jorge, de 51, e "muito recentemente", afirma fonte da PSP, apresentou uma queixa por violência doméstica contra o homem. Pela hora de almoço deste domingo, terá sido esse o motivo da discussão entre ambos na moradia que ainda partilhavam, na Abóboda, concelho de Cascais. A notificação da PSP para António Jorge Borges ser ouvido no processo de violência doméstica foi encontrada em cima da mesa da sala - onde no sofá, sentado, estava o corpo sem vida de Maria Otília, a 16ª vítima mortal de violência doméstica em Portugal, neste ano.

Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.