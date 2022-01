Mata mulher, finge queda e justifica em tribunal: "Fiquei descontrolado ao ouvir a voz estridente dela"

Após estrangular a mulher, António Teixeira simulou que esta tinha caído escada.

Movido pela fúria e com ódio por a mulher estar a gritar o seu nome, o idoso, de 80 anos, decidiu silenciá-la. "Irritado e desagradado" com a atitude da vítima, que não parava de falar alto, António Teixeira apertou-lhe o pescoço com as duas mãos para a calar. Depois, arrastou-a para a entrada do quarto de ambos e bateu várias vezes com a cabeça de Beatriz Cadinha, de 78 anos, na ombreira da porta da casa em que viviam sozinhos, em Valadares, Vila Nova de Gaia. Já com a idosa morta, o arguido tentou esconder o que tinha feito. Colocou o corpo num tapete e simulou uma queda das escadas do primeiro andar. No final, ligou a chorar a um filho.