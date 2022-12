Mateus Uribe detido por conduzir com carta inválida

Notícia avançada pelo jornal 'Gaiense' acrescenta que carta de condução colombiana não é válida em Portugal.

De acordo com a informação avançada esta quinta-feira pelo jornal 'Gaiense', Mateus Uribe foi detido pela PSP, através de Equipa de Intervenção Rápida de Vila Nova de Gaia, por conduzir sem habilitação legal, uma vez que a carta de condução que tinha em sua posse é colombiana e a mesma não é válida em Portugal.Tudo terá ocorrido depois do treino matinal do FC Porto. Uribe foi abordado, em Valadares, por agentes numa operação stop e, segundo a mesma fonte, acabou por ser notificado para comparecer em tribunal na tarde de hoje.Segundo nos foi possível apurar, Uribe foi apenas multado.