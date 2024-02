Mau tempo condiciona desfiles de Carnaval: Saiba que corsos já foram cancelados

Chuva prevista para os momentos que antecedem o arranque dos desfiles poderiam pôr em causa toda a logística dos corsos.

As Câmaras de Loulé, Sesimbra, Elvas, Estremoz, Mealhada e Figueira da Foz cancelaram o desfile de Carnaval previsto para este domingo devido ao mau tempo. Ainda assim, a programação de segunda e terça-feira mantêm-se para alguns.

"Após consulta a várias entidades ligadas à previsão meteorológica, a Câmara Municipal de Loulé decidiu cancelar o primeiro dia do desfile do Carnaval de Loulé 2024, marcado para este domingo, 11 de fevereiro, a partir das 15h00, na Avenida José da Costa Mealha", informou o município algarvio num comunicado.

A organização considerou que, "mesmo que durante a tarde de hoje o tempo melhore, a chuva prevista para os momentos que antecedem o arranque do desfile poderia pôr em causa toda a logística do corso, em particular os trajes e decorações", justificou a autarquia do distrito de Faro.



"É para evitar que a festa fique estragada nos três dias, que os 14 carros alegóricos e 600 figurantes que este ano trazem o tema 'À descoberta dos ODS' saem à rua apenas na segunda-feira e terça-feira de Carnaval, este último dia o ponto alto dos festejos", frisou ainda a autarquia.



O município de Loulé destacou ainda que os bilhetes para este domingo vão servir para segunda-feira e terça-feira e pediu a compreensão à população e visitantes para o efeito.



A Câmara de Sesimbra garante também que "quem adquiriu bilhetes de bancada para domingo, pode trocá-los para terça-feira, mediante disponibilização de lugares, ou pedir a devolução do valor".



"O corso de palhaços, no dia 12, segunda-feira, e o desfile de dia 13, terça-feira, mantém-se agendados", refere em comunicado a autarquia.



Também a Câmara de Elvas, "reuniu esta manhã com os grupos que integram o corso de Carnaval, tendo sido decidido por todos cancelar o deste domingo, devido às condições meteorológicas", pode ler-se no comunicado divulgado pelo município.

"Amanhã regressamos para o Grande Desfile Noturno, a partir das 21h30, estando certos que o brilho dos fatos das Escolas de Samba iluminará as Ruas da Mealhada", lê-se.

Também a autarquia da Figueira da Foz, no mesmo distrito, optou por adiar o corso carnavalesco agendado para hoje, indicando que a nova data será comunicada brevemente.



O mau tempo e chuva vão marcar este domingo a meteorologia no Algarve, estando previstos períodos de aguaceiros em toda a região, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).