Rios de lama e carros submersos: Mau tempo deixa baixa do Porto inundada

Bombeiros receberam 150 pedidos de ajuda em duas horas.

O concelho do Porto registou, este sábado, 150 pedidos de ajuda em menos de duas horas, por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade. A estação de metro de São Bento ficou totalmente alagada e esteve encerrada até pouco depois das 16 horas, apesar de a circulação do metro ter sido, entretanto, retomada.Em declarações à Lusa, fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas foram registados entre as 12 horas e as 13h50, tendo havido maior concentração de solicitações na "baixa da cidade".Segundo testemunhos recolhidos pela, cerca de 30 minutos de chuva foram suficientes para que a baixa da cidade do Porto ficasse totalmente inundada, com várias lojas e cafés a ficarem alagados.Imagens partilhadas nas redes sociais e por leitores domostram várias zonas da cidade totalmente inundadas, como o Campo 24 de Agosto ou a rua dos Clérigos.A circulação de comboios entre São Bento e Campanhã, no Porto, também foi afetada devido ao mau tempo. A ligação esteve interrompida em ambas as vias, desde as 17h00 deste sábado até às 20h40, devido à "instabilidade de um muro junto à linha férrea", anunciou a Infraestruturas de Portugal. Uma equipa de manutenção foi deslocada para o local para resolver a situação.O vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo, fez um ponto de situação cerca das 16h30, assegurando que a "segurança de pessoas e bens" estava garantida e reconheceu que as obras que estão a decorrer para alargar o Metro do Porto podem ter provado alguma alteração."Nós tivemos uma tormenta, tivemos uma grande queda de água num curto espaço de tempo, foi isso que se verificou", declarou aos jornalistas o vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, com os pelouros do Ambiente e Transição Climática e também da Inovação e Transição Digital.O autarca avançou ainda que a única rua interditada ao trânsito a essa hora era a rua Mouzinho da Silveira. "O que não estávamos preparados era para aquilo que aconteceu na Rua Mouzinho da Silveira, que de facto é um fenómeno que nunca a cidade o viu neste espaço", declarou numa conferência de imprensa que decorreu esta tarde junto da estação de São Bento.Filipe Araújo esclareceu que não houve nenhum rebentamento de condutas e que está a ser feita uma avaliação para perceber porque é que várias zonas da cidade ficaram totalmente inundadas.

O autarca avançou ainda que através do 112 foram registadas 56 ocorrências e que todas as linhas de metro se encontram abertas e a funcionar.



Mais de 60 ocorrências em Vila Nova de Gaia

Em Vila Nova de Gaia, a zona da Afurada foi uma das atingidas pelas fortes chuvas. Os Sapadores da região registaram mais de 60 ocorrências entre as 10h30 e as 13h00 motivadas pela chuva forte que caiu no concelho e que encerrou várias estradas.



Sem registo de feridos foi, ainda assim, necessário "retirar uma pessoa de um carro que foi inundado pela água na Avenida professor Orlando Ribeiro", acrescentou à Lusa fonte dos Sapadores.

Em atualização