Mau tempo deixa vários distritos sob aviso laranja

Condições atmosféricas devem agravar-se durante a madrugada desta segunda-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai aumentar, a partir da meia-noite, de amarelo para laranja o estado de alerta do dispositivo de socorro nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

Segundo adiantou este domingo aos jornalistas o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, face ao agravamento das condições atmosféricas durante a próxima madrugada, na tarde de segunda-feira também o distrito de Setúbal deverá estar em alerta laranja, em termos do dispositivo de socorro.

Durante a conferência de imprensa na sede da proteção civil, em Carnaxide, Oeiras, André Fernandes apelou à adoção de medidas preventivas e de comportamentos adequados, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, recomendando a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais e a retirada de inertes e outros objetos que criem obstáculos ao livre escoamento das águas.

Horas antes, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tinha colocado nove distritos de Portugal Continental sob aviso laranja a partir da madrugada de segunda-feira, devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovada.



De acordo com a informação no 'site' do IPMA os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Braga vão estar sob aviso laranja entre as 06:00 e as 12:00 de segunda-feira devido à "precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada".

Posteriormente, os avisos descem para amarelo nestes mesmos distritos, na maioria dos quais até às 18:00 de terça-feira.