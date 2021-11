Mau tempo provoca vários estragos no Algarve

Zonas mais afetadas foram Vila Real de Santo António, São Brás de Alportel e Tavira.

O mau tempo provocou vários estragos no Algarve provocados pela chuva forte, granizo e relâmpagos.Através das imagens partilhadas com ofoi possíver ver ruas completamente alagadas. Em algumas regiões choveu mesmo o equivalente ao resto do ano.As zonas mais afetadas foram Vila Real de Santo António, São Brás de Alportel e Tavira.