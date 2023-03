Max Verstappen vence a primeira corrida de Fórmula 1 de 2023 no Bahrain

Leclerc abandonou a corrida.

O piloto holândes da Red Bull, Max Verstappen, venceu o primeiro grande prémio da temporada, no Bahrain. No segundo lugar ficou o colega de equipa de Max, Sérgio Perez e na terceira posição o veternano piloto espanhol, Fernando Alonso.A corrida ficou ainda marcada pelo abandono do piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc. Verstappen bateu o companheiro de equipa por 11,987 segundos, e Fernando Alonso, que foi terceiro, por 38,637.

O bicampeão mundial é, assim, o primeiro líder do Mundial, com 25 pontos, numa prova em que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) desistiu devido a uma falha de motor.