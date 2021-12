MC, bailarinos e mulheres a fazer ‘twerk’: Festa em prisão brasileira gera polémica

Um dos responsáveis da cadeia foi já afastado e três reclusos foram transferidos para outra prisão.

Foi um Natal bem ‘à brasileira’ o que se viveu na Cadeia Pública de Goiana, em Pernambuco, no Brasil. Tornaram-se virais imagens que mostram uma verdadeira festa no dia 24 de dezembro naquele estabelecimento prisional, com direito a música, um MC (mestre de cerimónias/cantor/rapper), bailarinos e mulheres a dançar ‘twerk’.

Nos vídeos divulgados é possível ver um grande aparato enquanto os artistas dançam para os presos. Os reclusos aplaudem particularmente e filmam quando uma bailarina dança de forma sensual, baixando-se até ao chão.

De acordo com o que fonte governamental relatou ao G1, um dos responsáveis da cadeia foi já afastado e três reclusos foram transferidos para outra prisão. Foi aberto um inquérito interno ao caso.

Ainda, as autoridades estarão a tentar chegar aos organizadores da festa e aos participantes. AO que tudo indica, três reclusos terão estado na origem das festividades, que tiveram direito a ‘palco’ improvisado e sistema de som completo.