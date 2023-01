McCarthy eleito líder da Câmara de Representantes após quatro dias de votações

Depois de quatro dias de votações McCarthy conseguiu convencer mais de uma dúzia de conservadores.

O republicano Kevin McCarthy foi eleito esta madrugada líder da Câmara dos Representantes do Congrasso dos Estados Unidos, superando as resistências nas fileiras do próprio partido.

Depois de quatro dias de votações, McCarthy conseguiu convencer mais de uma dúzia de conservadores, já depois de à 14.ª tentativa, na noite de sexta-feira, ter falhado a eleição por apenas um voto.

McCarthy teve de ceder a algumas exigências, entre elas o restabelecimento de uma regra de longa data da câmara baixa do Congresso que permitire a qualquer membro pedir uma votação para o expulsar do cargo, o que pode fazer do republicano um líder já enfraquecido, não só por ter cedido alguns poderes, mas sobretudo pela constante ameaça de ser afastado pelos detratores.