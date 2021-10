Mecânico tentar matar sobrinho de 28 anos na rua em Estremoz

Arguido perseguiu vítima de carro e disparou contra a parte lateral traseira do lado do condutor.

Um mecânico de automóveis de 57 anos foi detido por tentativa de homicídio qualificado na via pública em Estremoz.O suspeito, sem antecedentes criminais, perseguiu vítima de carro e disparou contra a parte lateral traseira do lado do condutor do veículo onde seguia a vítima, com o intuito de a atingir. A vítima era um homem de 28 anos, seu sobrinho.O caso foi motivado por "desavenças familiares" entre tio e sobrinho.

Irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as devidas medidas coação.