Média desce para os 26 349 casos diários em Portugal

Número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, baixou também dos 1,13 para os 0,99.

A média de infeções diminuiu para os 26.349 casos diários em Portugal, com o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 a baixar para o limiar de 1,00, indica hoje o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

"O valor médio do Rt para os dias de 23 a 27 de maio foi de 1,00" a nível nacional, uma redução face aos 1,13 registados entre 16 e 20 do mesmo mês, avança o relatório semanal do INSA sobre a evolução da pandemia de covid-19 no país.





No continente, este indicador, que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, baixou também dos 1,13 para os 0,99.