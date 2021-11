Médica de folga salva homem de 61 anos em centro comercial no Porto

Doente, que estava a sofrer um enfarte, foi depois levado para o Hospital de Santo António.

Uma médica da VMER de Famalicão, que estava de folga, salvou, ese sábado, a vida a um homem de 61 anos que sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando passeava no centro comercial ViaCatarina, no Porto.A médica iniciou manobras cardíacas, com recurso ao desfibrilhador existente no shopping. O doente, que estava a sofrer um enfarte, foi depois assistido pela equipa da VMER de Gaia e levado ao Hospital de Santo António, onde foi tratado.