Medicamento comparticipado para tratar diabetes está a ser usado para emagrecer. Despesas do SNS disparam

Um medicamento, cuja substância ativa se designa semaglutino, utilizado e aprovado em Portugal para o tratamento de diabetes tipo 2, tem sido utilizado no País de forma descontrolada para o emagrecimento. O medicamento em causa tem tido tanto sucesso que acabou por provocar uma rotura de stock em todo o mundo e isso fez com que os diabéticos tenham de saltar de farmácia em farmácia para conseguir encontrá-lo.Segundo o jornal Público, o medicamento tornou-se viral depois de ter sido usado por estrelas de Hollywood. O medicamento, que é vendido numa caneta injetável, ganhou uma "estrondosa popularidade" nas redes sociais, mais especificamente no TikTok, onde vários jovens publicam vídeos onde demonstram corpos cada vez mais elegantes e mencionam que perdem peso semanalmente.Em Portugal, o medicamento custa cerca de 120 euros, mas uma vez que é comparticipado a 90% para pessoas com a diabetes, com receita médica, acaba por custar pouco mais de 12 euros. Contudo, está a ser bastante receitado de forma off label - o medicamento é utilizado para um fim diferente para o qual foi criado (diabetes) - o que fez disparar a despesa do Serviço Nacional de Saúde.Em Portugal, de acordo com os dados mais recentes, quase 30% dos portugueses são obesos, o que justifica a procura deste medicamento que garante a perda de peso de forma relativamente rápida.