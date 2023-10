Medina afasta aumento do IMI no Orçamento do Estado

Ministro das Finanças deixa garantia durante audição parlamentar.

Fernando Medina afastou a hipótese de aumento do IMI, durante uma audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024, esta quinta-feira.Em resposta a uma questão levantada pelo presidente do Chega, André Ventura, o ministro das Finanças asseverou que "não está previsto qualquer aumento do IMI no orçamento de Estado de 2024"."Nem nenhum que possa prescrever para o futuro", acrescentou.A audição do ministro das Finanças inaugura uma série de audições dedicadas à proposta orçamental, que irá ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.