Medo da geringonça e da direita dá maioria absoluta a António Costa

Medo de um governo liderado pelo PSD e da instabilidade política criada pelos entendimentos com Bloco e PCP favoreceu o partido de António Costa.

O PS de António Costa ganhou as eleições Legislativas com maioria absoluta graças ao voto útil. O barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã/CMTV/ ‘Jornal de Negócios’ mostra que 42,1% dos inquiridos votaram para impedir um novo governo socialista sujeito à instabilidade dos acordos com a geringonça (BE e PCP) e 30,2% tomaram a sua decisão com vista a travar um governo de direita, liderado pelo PSD, eventualmente dependente de acordos parlamentares com o Chega.