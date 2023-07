Megaoperação da PJ para travar rede de migrantes ilegais na Europa. Há seis detidos

O esquema foi detetado no estrangeiro. A rede atuava a partir de bairros em Lisboa, como por exemplo o Martim Moniz. Existem várias buscas a decorrer em Lisboa, feitas pela PJ, que conta com mais de 100 inspetores mobilizados, e por autoridades estrangeiras.

Mais de uma dezena de pessoas são suspeitas de estarem envolvidas na rede, a maioria com origem em países como a Índia e Paquistão. Os suspeitos montaram um esquema que "entupia" o sistema automático de pré-agendamento do SEF. Os serviços ficaram sem capacidade de dar vazão às chamadas dos candidatos, que devido a uma lei portuguesa de 2007, podiam circular livremente no espaço Schengen mesmo sem nenhum contrato de trabalho.Outro dos esquemas detetados era feito através de uma falsa queixa de que teriam perdido os documentos pessoais. Assim, era passado um papel aos migrantes, que conseguiam provar que não tinham documentos porque estes tinham sido roubados ou extraviados. Desta forma, os migrantes conseguiam circular no espaço europeu.Os cabecilhas da rede são suspeitos de angariar milhares de migrantes, que pagam elevadas quantias para virem para Portugal. Depois acabam sem qualquer contrato de trabalho e a viverem em más condições.