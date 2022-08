Meghan Markle é a nova 'rainha' do Spotify com podcast mais ouvido

Meghan revelou alguns detalhes de quando ainda fazia parte da Família Real Britânica.

Meghan Markle destronou Joe Rogan ("The Joe Rogan Experience") e é agora a detentora do podcast mais popular do Spotify.O podcast da Duquesa de Sussex - com o nome "Archetypes" - foi esta quinta-feira o mais ouvido em vários países, apenas dois dias após o lançamento e apesar das críticas ao conteúdo "insípido".No primeiro episódio de 57 minutos, a mulher de Harry convidou a tenista Serena Williams para uma conversa sobre as lutas que enfrentaram por serem mulheres "ambiciosas". Meghan revelou ainda alguns detalhes de quando ainda fazia parte da Família Real Britânica, nomeadamente quando foi forçada a assistir a um evento momentos depois do filho, Archie, ter escapado por pouco a um incêndio no quarto.De acordo com o jornal Daily Mail, o casal terá assinado um acordo de três anos e no valor de 18 milhões de dólares com a Spotify para o novo podcast.Joe Rogan era, até ao momento, o líder do género na plataforma, onde discute semanalmente temas atuais, política, filosofia. A estreia aconteceu em dezembro de 2009. Em 2015 o podcast foi descarregado 16 milhões de vezes num mês. Em 2020 chegou o acordo de licenciamento com a plataforma no valor de 100 milhões de dólares. Foi recentemente acusado de divulgar informações falsas sobre a Covid-19.