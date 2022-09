Meia pensão a reformados e 125 euros para quem ganha até 2700€. Conheça os apoios do Governo

Executivo reuniu-se para aprovar pacote de medidas de apoio às famílias e ao combate à inflação.

O Governo reuniu-se, na tarde desta segunda-feira, em Conselho de Ministros extraordinário para aprovação de um pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias e que visa responder ao contexto atual de inflação e aumento do custo de vida.



Reunião teve início às 15h00, depois de António Costa defender que "é necessário assegurar que quer as famílias, quer as empresas têm condições de enfrentar esta situação", salientando que, em relação às empresas, só depois do Conselho de Ministros da Energia da União Europeia agendado para dia 9 é que fará sentido tomar medidas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, este fim de semana, que o pacote de medidas que o Governo irá apresentar deve ser urgente, flexível e dirigido aos mais carenciados, mas também à classe média.



Pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias:



Pensões vão aumentar em janeiro entre 4,43% e 3,53%

Os pensionistas vão ter, em janeiro, um aumento entre 4,43% e 3,53% em função do valor da sua pensão. António Costa especificou que a proposta que o Governo vai enviar para a Assembleia da República prevê que as pensões até 886 euros vão aumentar 4,43%; as cujo valor oscila entre os 886 e os 2.659 euros aumentem 4,07%, enquanto as restantes (que estariam sujeitas a atualização tendo em conta a fórmula legal em vigor) aumentarão 3,53%. Esta medida soma-se ao pagamento extra no valor equivalente a meia pensão que será pago já em outubro aos pensionistas.



Governo congela preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP em 2023

O Governo determinou o congelamento dos preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP em 2023.

Cidadãos não pensionistas com rendimento até 2.700 euros vão receber subsídio de 125 euros

Cada cidadão não pensionista com rendimento mensal até 2.700 euros vai receber em outubro um pagamento extraordinário de 125 euros, estando ainda previsto um subsídio de 50 euros por dependente a todas as famílias.



Governo baixa IVA da eletricidade de 13% para 6%

O Governo anunciou a redução de 13% para 6% da taxa do IVA sobre a eletricidade, com o objetivo de entrada em vigor até 1 de outubro. A descida da taxa do IVA é uma medida reclamada pela generalidade dos partidos da oposição e segue o exemplo de outros países da União Europeia, aproveitando a abertura de Bruxelas que, desde abril, permite aos Estados-membros aplicar a taxa reduzida do IVA sem ter de consultar o Comité do IVA.



Rendas só podem subir 2%

O Governo vai criar um 'travão' à subida das rendas em 2023, limitando o aumento a 2% e impedindo que estas subam em linha com a inflação. Este travão às rendas será acompanhado de uma vertente fiscal dirigida a mitigar o impacto da medida junto dos senhorios.



Senhorios vão ter redução no IRS ou no IRC para compensar 'travão' nas rendas

Os senhorios vão ser compensados através do IRS ou do IRC do diferencial das rendas que resulta do 'travão' aos aumentos e a atualização que resultaria da aplicação da fórmula legal. "A proposta de lei que apresentamos à Assembleia da República prevê que seja compensado em IRS ou IRC consoante a natureza [dos rendimentos] do senhorio, aquilo que é o diferencial entre aquilo que é a renda limitada a 2% e aquilo que resultaria da fórmula legal", disse o primeiro-ministro.

Prolongamento da vigência até ao final do ano da suspensão do aumento da taxa de carbono, da devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA e da redução do ISP