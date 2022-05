Membro das Pussy Riot disfarça-se de estafeta de comida para escapar da Rússia

Maria Alyokhina relata como conseguiu enganar a polícia.

Depois de ser uma constante voz crítica de Vladimir Putin, a artista russa Maria Alyokhina, membro da banda feminista Pussy Riot, viu-se obrigada a fugir da Rússia. Disfarçada de estafeta de comida e com a ajuda de alguns amigos, conseguiu chegar à Lituânia.

Maria Alyokhina chamou a atenção pela primeira vez em 2012, quando a sua banda organizou um protesto contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na Catedral do Cristo Salvador, em Moscovo, o que a condenou a dois anos de prisão.

O seu ativismo continuou nos últimos 10 anos e, com a Guerra na Ucrânia e as proibições de manifestações contra o governo russo, Alyokhina decidiu deixar o seu país.

A casa onde se encontrava estava em constante vigia pela polícia, pelo que teve que se disfarçar de estafeta de comida para conseguir sair, assim como teve que deixar o seu telemóvel em casa para não ser rastreada.

Segundo o The New York Times, Maria contou que, com a ajuda de um amigo que a levou para a Bielorrússia, conseguiu depois chegar à Lituânia, onde deu uma entrevista sobre a angústia que sentiu ao ter que fugir do regime russo.