Membro dos Super Dragões agride homem a soco em praia de Vila Nova de Gaia

Um homem foi agredido com um soco esta tarde na praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia.O agressor é Carlos Silva, conhecido como "Aranha", elemento dos Super Dragões. Os dois envolveram-se numa discussão, tendo Carlos Silva desferido um soco na cabeça do homem.O alerta foi dado pouco depois das 16h da tarde e à chegada dos Bombeiros da Aguda ao local, a GNR estava já a tomar conta da ocorrência.A vítima sofreu um corte de seis centímetros na zona da cabeça. Foi transportado ao hospital Eduardo Santos Silva com ferimentos considerados ligeiros.Ao que oapurou, o agressor foi identificado.