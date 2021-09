Membros dos No Name Boys fazem pacto de silêncio em julgamento no Tribunal de Sintra

O início do julgamento de 31 adeptos do Benfica, membros da claque No Name Boys, acusados pelo Ministério Público de mais de 200 crimes - entre eles o apedrejamento do autocarro do clube (ferindo dois jogadores) e o esfaqueamento de um rival do Sporting -, ficou ontem marcado por um pacto de silêncio entre os arguidos no Tribunal de Sintra. Apenas três aceitaram prestar declarações aos juízes.