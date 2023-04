Menina de 10 anos morre abalroada por carro em Paredes

Criança estava em viatura parada em estacionamento de loja que foi atingida por veículo que se despistou.

Uma menina de 10 anos morreu após a viatura em que se encontrava, estacionada no parque de uma loja chinesa, ter sido atingida por um carro que se despistou, na manhã deste sábado, em Vandoma, no concelho de Paredes.

O carro em que estava a menina foi abalroado e, com o impacto, acabou por capotar. A criança ficou presa por baixo da viatura e o óbito acabou por se declarado no local.





Do acidente há ainda a registar mais dois feridos. Um deles é a mãe da criança, que se encontrava no carro, o outro é a condutora da viatura que se despistou, e que seguia na EN15.

Os bombeiros de Baltar estiveram no local, assim como a GNR, que vai investigar as circunstâncias do acidente mortal.

Os feridos foram levados para o Hospital de Penafiel.