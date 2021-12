Menina de 13 anos espiada pelo padrasto através de telemóvel escondido no quarto

Jovem denunciou o caso quando tinha 15 anos, mas escondeu-o por vários anos com medo que homem a atacasse.





Zara Montgomery, de 19 anos, revelou que o padrasto David Brown, de 57 anos, escondia o telemóvel dentro de um baú e conseguia espiá-la com a câmara através do buraco da fechadura, avançou o The Sun.

Uma adolescente disse que o padrasto começou a filmá-la quando ela tinha apenas 13 anos com um telemóvel que escondeu no quarto, em Glasgow, na Escócia.A jovem denunciou o caso quando tinha 15 anos, mas escondeu-o por vários anos com medo que ele a atacasse.

"Todos os dias eu voltava da escola e ele mandava-me subir para me trocar. Ele ficava furioso se eu dissesse que não queria", revela Zara. "Tinha muito medo dele para dizer qualquer coisa e não queria separar minha família. Ele fez o que um pai nunca deveria fazer."

A estudante de psicologia disse que movia o baú numa tentativa de bloquear a câmera.

Depois da denúncia, a polícia encontrou fotos do adolescente numa invasão da casa. "Não vou deixar que isso me derrote. As pessoas precisam saber quem ele é, não tenho medo de falar", acrescenta.



O padrasto admitiu em tribunal que escondeu o telefone para gravar vídeos da enteada entre agosto de 2015 e abril de 2017. Além disso, também se declarou culpado de filmar Zara na Flórida de agosto a dezembro de 2018.

Brown foi incluído no registo de criminosos sexuais e será condenado no próximo mês.