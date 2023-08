Menina de 13 anos morre com tiro na cabeça a manusear caçadeira do avô em Ponte da Barca

Vítima é filha de emigrantes e estava no Minho a passar férias.

Uma menina de 13 anos morreu com um tiro na zona da cabeça enquanto manuseava a caçadeira do avô, este domingo, pelas 12h00, em Ponte da Barca, Viana do Castelo. Ao que oapurou o disparo terá sido acidental.O acidente ocorreu em casa da família, que vive em França e estava na região do Minho de férias. Na habitação, localizada em S. Martinho de Castro estava uma segunda criança, de 15 anos, que não sofreu ferimentos.A Polícia Judiciária de Braga investiga o incidente.

Além da GNR e PJ, foram chamados ao local os Bombeiros de Ponte da Barca, que ficaram em choque quando se depararam com o sucedido. Foi também acionada uma equipa de psicólogos para dar apoio à família.

O socorro à vítima mobilizou a Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho.