Menina de 15 anos morre com Covid-19 no dia em que ia levar a vacina

Segundo a mãe, a jovem não tinha problemas de saúde.

Jorja Halliday, de Portsmouth, no Reino Unido, testou positivo ao vírus quatro dias antes da data em que tinha marcada a vacinação, avança o The Guardian. Segundo a mãe, Tracey Halliday, a jovem planeava receber a vacina quando o período de isolamento terminasse.







Jorja

disse que a filha era muito ativa, gostava de sair e passar tempo com os amigos e com os irmãos. Era uma kickboxer talentosa e uma aspirante a música.



"Ela procurava sempre ajudar os outros, estava sempre lá para quem precisava. Parte-me o coração, os filhos devem viver mais do que os pais e isso é algo que não consigo superar", afirma.



Segundo Tracey Halliday a filha não tinha problemas de saúde. Começou a ter sintomas semelhantes à gripe antes de fazer um teste PCR, cujo resultado foi positivo.



O estado de saúde da rapariga foi piorando rapidamente e na segunda-feira teve de ser levada para o hospital.



"Estive com ela o tempo todo", conta a mãe. "Tentaram ligá-la a um ventilador, para dar tempo para o corpo recuperar. Os médicos fizeram o melhor que puderam, mas não conseguiram salvá-la".







Uma jovem de 15 anos infetada com Covid-19 morreu no dia em que ia receber a vacina contra a doença.A mãe de