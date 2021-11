Menina de 15 anos vive horror após colega lhe roubar cuecas e mostrar fotos privadas no Barreiro

Uma adolescente de 15 anos entrou numa espiral de ataques de pânico e ficou com perturbações obsessivas porque um colega de escola lhe sacou as chaves e foi a sua casa roubar roupa interior e um disco externo com fotos desde que ela tinha 9 anos. O rapaz partilhou com colegas algumas fotos pessoais da vítima e as imagens das cuecas e biquínis furtados.