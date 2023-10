Menina de dois anos descalça e de fralda encontrada a vaguear sozinha no centro da Trofa

Menina andou cerca de 50 a 100 metros sozinha.

Uma menina, de dois anos, foi encontrada descalça e em fralda a deambular sozinha no centro da Trofa, na madrugada da passada segunda-feira. Populares que passavam na zona de carro, pelas 2 horas da madrugada, alertaram a GNR.Já com a bebé, os militares da Guarda efetuaram diligências que permitiram localizar uma casa térrea, perto do local, como sendo da criança. Ao que oapurou, a menina andou cerca de 50 a 100 metros sozinha. Os pais não se tinham apercebido da sua ausência.A criança, que estava já sinalizada na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) devido a uma queixa de violência doméstica entre os pais, estava bem e não necessitou de tratamento hospitalar.A GNR elaborou um auto notícia para o tribunal e a menor foi entregue aos pais.O caso foi, ainda assim, comunicado à CPCJ.