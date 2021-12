Menina de dois meses é a vítima mais nova dos tornados que atingiram os EUA

A casa da família ficou totalmente destruída.

Uma bebé de dois meses é a vítima mais jovem dos tornados que atingiram os Estados Unidos da América, no fim de semana.

Numa publicação no facebook, uma família do estado mais atingido pelos devastadores tornados, o Kentucky, revelam a história da pequena Oaklynn Koon.

A família revela que a menina morreu na manhã desta segunda-feira, depois de receber tratamento hospitalar. Segundo a mesma publicação, a família estava em casa quando o tornado os atingiu e apenas se lembram de "voar e ir parar à casa do vizinho". A casa da família ficou totalmente destruída.

As autoridades norte-americanas atualizaram para 78 o número de mortes causadas por cerca de 30 tornados na noite de sexta-feira, 64 das quais no Kentucky, o mais afetado dos estados do centro dos EUA.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, reviu em baixa, de 80 para 64, o número atual de vítimas mortais devido ao impacto de quatro tornados, apenas no seu estado, demonstrando alegria ao saber que muitos dos trabalhadores desaparecidos numa fábrica de velas foram encontrados, entretanto, com vida.