Menina de quatro anos é violada por rapaz de 13 em Cascais

Crime ocorreu durante a visita que a família do rapaz fez à família da vítima.

Uma menina, de quatro anos, foi violada na casa em que mora com os pais, no concelho de Cascais, por um rapaz, amigo da família, de 13. Perante a descoberta dos abusos, o pai do menor reagiu de forma violenta, o que levou a Polícia Judiciária (PJ) a colocá-lo e à mãe numa casa-abrigo.