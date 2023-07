Menina de quatro anos morre após despiste de carro com matrícula portuguesa em Espanha

Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente.

Uma menina de quatro anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, no despiste de um carro com matrícula portuguesa na localidade de Miajadas, na Extremadura, em Espanha.O acidente envolveu seis pessoas que viajavam num veículo de sete lugares com matrícula portuguesa, informa o jornal espanhol 'Hoy'. De acordo com a Guardia Civil espanhola, a vítima mortal, uma menina de quatro anos, foi transportada de helicóptero para o Hospital Materno de Badajoz, onde acabou por morrer por volta das 16h00.As outras cinco vítimas que estavam no veículo foram levadas para o Hospital Don Benito, em Badajoz. No carro estavam dois adolescentes, um jovem de 13 anos que ficou em estado grave, e uma rapariga de 16 anos que sofreu ferimentos ligeiros.Os restantes ocupantes do veículos eram duas mulheres, de 43 e 65 anos, que sofreram ferimentos graves, e um homem de 68 anos que sofreu ferimentos ligeiros.No local estiveram membros da Cruz Vermelha de Don Benito, um grupo médico do centro de saúde de Miajadas e os Bombeiros de Cáceres, apoiados por uma ambulância e um helicóptero.