Menina de sete anos diagnosticada com cancro da mama no Chile

Mãe apercebeu-se de um caroço no seio esquerdo quando passava creme no corpo da criança. Médicos falam em caso único no mundo.

cirurgia de remoção completa da mama. A preocupação atual de Patricia Muñoz é que a outra mama seja afetada. "Agora ela ainda não compreende o que está a acontecer porque é uma criança. A única coisa que disse era que não queria ficar careca. O meu maior medo é não saber explicar-lhe o que aconteceu", desabafa a progenitora.



O cancro da mama é a principal causa de morte entre as mulheres em todo o mundo, sendo que afeta maioritariamente mulheres após os 50 anos.

Uma menina chilena de sete anos foi diagnosticada com cancro da mama em setembro do passado ano. O caso de Maura chamou a atenção da comunidade médica em todo mundo devido à sua raridade, avança a agência EFE.Tudo começou quando a mãe detetou no seio esquerdo da criança um pequeno caroço. "Estava a passar-lhe creme quando me apercebi que havia um pequeno caroço abaixo do mamilo", conta Patricia Muñoz.A mãe explica que o resultados dos exames demoraram cerca de cinco meses a serem revelados, o que que terá feito crescer o tumor. "O mamilo cresceu muito e ficou roxo", disse."Os casos de cancro na mama em crianças com menos de 14 anos são muito raros. Falamos de uma taxa de 0,0001%. [Trata-se] de um caso único no mundo", afirmou Mario Pardo, médico no Hospital Clínico da Universidade do Chile.A menina foisubmetida a uma mastectomia, uma