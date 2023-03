Menina raptada nos EUA há cinco anos encontrada no México

Aranza Lopez foi levada de uma centro comercial, em Vancouver, em 2018.

Uma menina que desapareceu há quase cinco anos, após ter sido raptada de um centro comercial, nos EUA, foi agora encontrada no México.Aranza Maria Ochoa Lopez, de oito anos, foi raptada pela mãe biológica, Esmeralda Lopez, em 2018, durante uma visita supervisionada. Tinham estado num centro comercial em Vancouver, uma cidade no estado norte-americano de Washington.A menina foi encontrada em Michoacán, no México, no passado mês de fevereiro, e foi agora devolvida aos EUA. As autoridades ainda não divulgaram mais detalhes sobre o regresso da menina, nem de como foi encontrada.Seguno o Mirror, a mãe biológica de Aranza foi presa, em setembro de 2019, em Puebla, no México, mas as buscas pela menina continuaram. Esmeralda declarou-se culpada em 2021, de rapto, roubo e interferência prisional.A investigação do rapto de Aranza envolveu a polícia de Vancouver, o FBI e as autoridades policiais do México.