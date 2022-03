Menina ucraniana de 10 anos assassinada por soldados russos bêbedos

Família, proibida de ir a cemitérios, foi obrigada a enterrar a menor no jardim.

Uma família ucraniana viveu momentos de horror e chora agora, enlutada, a morte de Anastasia Soluk, de apenas 10 anos. A criança foi assassinada a tiro em frente aos familiares por soldados russos que estavam alcoolizados, numa aldeia nos arredores de Kiev, na Ucrânia.

De acordo com o The Times, que falou com a família da pequena Anastasia Soluk, as tropas russas começaram "a disparar para todo o lado", após um rapaz ucraniano ter lançado um tiro para o ar. Depois dste primeiro disparo, os soldados russos dispararam vários tiros, que atingiram Anastasia.

"Os russos roubaram todas as lojas e beberam muito álcool. Depois, já bêbedos, começaram a disparar. Diz-se que já estão cansados e entediados, então disparam para todo o lado. Neste caso, houve um rapaz que disparou para o ar. Eles ouviram, mas como estavam alcoolizados, não sabiam de onde vinham, e deram tiros em todas as direções", conta Anya, prima de Anastasia.

Após a tragédia, a família quis levar o corpo da menina para o cemitério, a fim de ser enterrada naquele local, mas os soldados russos bloquearam o acesso da família ao cemitério e não deixaram os familiares fazer o último adeus à menina como queriam.

Sem outra hipótese, a família viu-se obrigada a fazer o funeral a Anastasia num jardim, em plena rua, local onde foi enterrado o corpo da menor.

"Eles dispararam contra várias casas. Numa delas estava a nossa Anastasia. Ela estava com o tio, e morreu imediatamente. O tio que estava com ela foi levado ao hospital, mas não sabemos mais nada dele", lamenta Anya.