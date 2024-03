Menino de 10 anos morre em acidente com charrua de trator em Bragança

Criança ainda esteve hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos.

Um menino de 10 anos morreu, esta segunda-feira, no Hospital de São João, no Porto, depois de ter sofrido um acidente na tarde de domingo com a charrua de um trator, em Fermentãos, em Bragança.



"Não sei se estava a brincar ou em que circunstâncias se deu o acidente", explica o comandante dos Bombeiros Voluntários de Izeda, acrescentando que terá ficado debaixo da charrua.

À chegada do INEM, a criança estava em paragem cardiorrespiratória e foi transportada para o Hospital de Bragança, contudo, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida posteriormente para o Hospital de São João.



Quando os bombeiros chegaram a equipa médica da VMER já tinha retirado o menino inconsciente de baixo da charrua do trator.