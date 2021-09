Menino de 6 anos recusa-se a tirar máscara para fotografia da escola e momento torna-se viral

As máscaras tornaram-se num acessório no dia-a-dia das crianças devido à pandemia da Covid-19. E há quem siga à risca as regras de utilização da mesma.



É o caso de Mason Peoples. O aluno de uma escola primária em Las Vegas, EUA, escolheu a camisa preferida, a combinar com a máscara facial, para usar no dia em que o fotógrafo iria à escola.



Na hora de tirar a fotografia, Mason de 6 anos manteve a máscara. O fotógrafo insistiu com o menino para retirar a proteção, mas Mason mostrou-se relutante em tirar, recusando o pedido de forma educada, justificando a atitude com os conselhos da mãe. "Não, obrigado, a minha mãe disse-me que eu não posso", afirmou.



"Tivemos uma conversa no início da escola sobre a importância da segurança e como os germes podem ser transmitidos se ele não estiver com a máscara, então ele certifica-se de que a usa o tempo todo", revelou a à CNN a mãe, Nicole Peoples, orgulhosa da atitude do filho.



O menino é, segundo a mãe, um cumpridor das regras em casa, uma vez que arruma e limpa o próprio quarto.

"Adora mostrar-me que seguiu as regras, então por isso é que estava tão animado para voltar para casa e contar-me contar sobre a história daquela fotografia", acrescentou.