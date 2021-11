Menino de nove anos morre após ser raptado em Espanha

Guardia Civil espanhola deteve o homem, que tinha antecedentes criminais por homicídio e agressão sexual.

A Guardia Civil espanhola deteve um homem, de 54 anos - com antecedentes criminais por homicídio e agressão sexual -, suspeito de raptar e assassinar uma criança de nove anos, em Lardero, na comunidade de La Rioja. O menor terá sido persuadido a acompanhar o homem quando brincava num parque infantil. A criança foi encontrada inconsciente e em estado muito grave, no patamar da casa do homem. Apesar das tentativas de reanimação das equipas de socorro, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.Segundo fontes próximas da investigação citadas pelo jornal ‘El País’, o corpo do menino não apresentava feridas visíveis, aguardando-se que o resultado da autópsia esclareça a causa da morte.Segundo o jornal, o suspeito chama-se Francisco Javier A. L. C. e tem vários antecedentes criminais. Em 1993, foi condenado a sete anos por agressão sexual e, em 1998, foi de novo condenado pelo homicídio e agressão sexual a uma agente imobiliária. Cumpriu 23 anos de prisão e saiu em liberdade condicional em abril de 2020. Quando foi detido, na noite de quinta-feira, estava ao lado do menino.A chegada da polícia atraiu cerca de 200 pessoas que o queriam linchar. Os vizinhos acusaram as autoridades de não terem feito nada, apesar de alertas anteriores em relação ao homem por comportamentos idênticos.