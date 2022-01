Menino de seis anos morre com Covid no hospital após receber vacina

Causas estão a ser investigadas pela unidade hospitalar, que reportou a informação à DGS e à Autoridade Nacional do Medicamento.

Um menino de 6 anos morreu no domingo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima de Covid-19. A criança, que já tinha recebido a primeira dose da vacina (a toma aconteceu há uma semana), deu entrada no hospital ao final da tarde de sábado, em paragem cardiorrespiratória, segundo o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN). O menino, português e da Grande Lisboa, acabou por morrer no domingo e as causas estão a ser investigadas pela unidade hospitalar, que reportou a informação à Direção-Geral da Saúde (DGS) e à Autoridade Nacional do Medicamento.Saiba mais no Correio da Manhã