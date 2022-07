Menino morre após ser agredido pela mãe e companheiro. Casal filmava momentos de tortura

Uma mulher e o seu companheiro foram considerados culpados pelo tribunal por assassinarem o filho de 15 anos, no Reino Unido.

Sebastian Kalinowski morreu de uma infeção causada por "complicações não tratadas e múltiplas fraturas nas costelas", após semanas de agressões da mãe Agnieszka Kalinowska de 35 anos, e do namorado, revela o jornal

O jovem foi agredido com uma tábua da cama, chicoteado com um cabo de extensão e picado com uma agulha.Apesar de terem negado o homicídio de Sebastian, mãe e namorado foram considerados culpados no Leeds Crown Court, no Reino Unido.Durante as investigações, a polícia apreendeu câmaras que se encontravam dentro da casa onde vivia o casal. As imagens mostravam a dupla a agredir o filho, sendo que as câmaras serviam também para controlar o menor, quando estes estavam distantes.