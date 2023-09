Menor morre afogado ao mergulhar no rio em Vila Verde

Vítima ainda foi levada para o Hospital de Braga.

Um menor, de 14 anos, morreu afogado após ter mergulhado no rio em Prado, Vila Verde, na tarde deste sábado.O alerta foi dado por volta das 19h00, sendo que o jovem ainda chegou a ser retirado por populares. Entrou depois em paragem cardiorrespiratória, mas a situação foi revertida ainda no local.Os bombeiros de Vila Verde efetuaram o transporte para o Hospital de Braga, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Foi já nesta unidade hospitalar que o óbito foi declarado. No local estiveram também elementos dos Sapadores de Braga e a GNR.Ao que oapurou, o jovem, residente em Vila Verde estava com amigos a efetuar mergulhos para o rio a partir da ponte de Prado. Os amigos receberam assistência por parte de psicólogos no local.