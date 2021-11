Mentira de técnicas em relatório que retirou filhas à mãe custa 600 mil euros à Segurança Social

O Instituto da Segurança Social arrisca pagar uma indemnização que ronda os 600 mil euros por uma mentira de duas técnicas num relatório, que teve como consequência a retirada de duas meninas à mãe, em 2015. Anabela Vieira e Sandra Batista, as duas funcionárias, já começaram a ser julgadas no Tribunal de Cascais. Esta quinta-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que na parte cível deste processo entra também o Instituto da Segurança Social. Quer isto dizer que esta instituição é chamada a pagar quando houver a decisão final. As técnicas estão a responder pelos crimes de falsidade de testemunho, prevaricação e denegação de justiça.