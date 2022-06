Mercado do Bolhão, no Porto, reabre portas

Neste momento estão a decorrer obras nos restaurantes que se encontram "na ferradura sobre o primeiro andar" do equipamento.

O presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, adiantou esta segunda-feira que o Mercado do Bolhão reabrirá portas no dia 15 de setembro, depois de quatro anos de obras de requalificação.

"Podem marcar na agenda", aconselhou o presidente da câmara aos vereadores, em reunião do executivo, dizendo que o espaço reabre portas a 15 de setembro.





Segundo o autarca, neste momento estão a decorrer obras nos restaurantes que se encontram "na ferradura sobre o primeiro andar" do equipamento, sendo que as mesmas estão ainda em curso porque a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) "exigiu que cada um dos projetos tivesse um parecer autónomo".