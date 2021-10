Mercados de Natal em Berlim vão decidir sobre proibição da entrada a não vacinados contra a Covid-19

Organizadores podem aplicar a política 3G, que só permite permite a entrada perante certificados de vacinação ou recuperação.

Os mercados de Natal de Berlim, na Alemanha, regressam este ano e podem decidir autonomamente se o acesso de pessoas não vacinadas é permitido nas feiras.

As autoridades de Berlim estipularam que os organizadores dos mercados natalícios podem implementar uma política de 2G, ou seja, só frequentar as feiras quem tem certificado de vacinação ou de recuperação da Covid-19 e mais de 12 anos. Com a 2G, o uso de máscara não é obrigatório, segundo avança o jornal alemão