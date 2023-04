Mercenário português faz 2500 quilómetros para matar rival na Albânia

As autoridades albanesas montaram uma verdadeira caça ao homem para tentar capturar um português que executou com sete tiros um empresário. Rúben Saraiva é apontado como um assassino contratado pela máfia albanesa baseada no Reino Unido e viajou desde Londres até à cidade costeira de Shëngjin – a mais de 2500 quilómetros – para concretizar o crime. Agora está em fuga, mas é procurado pelas polícias de todo o mundo.Saiba mais no site do Correio da Manhã